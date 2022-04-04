Сербский баскетбольный клуб сделал заявление об акции с флагом Украины

Сербская «Црвена Звезда» объяснила отказ участвовать в акции с флагом Украины во время матча баскетбольной Евролиги против литовского «Жальгириса». Об этом сообщается на сайте клуба.

В «Црвене Звезда» заявили, что при официальном общении с Евролигой и «Жальгирисом» за несколько дней до матча в Литве было четко сказано, что политизация будет запрещена и никто не будет держать баннер в цветах какой-либо страны, так как клуб не хотел быть участником политизации гуманистических лозунгов. Отмечается, что их просьба была проигнорирована, вследствие чего сербы призвали Евролигу провести расследование и вынести наказание за проведение акции.