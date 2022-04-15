Евролига намерена лишить ЦСКА лицензии

Руководство Евролиги пытается понять, как без финансовых потерь лишить московский ЦСКА лицензии А. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.

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Примечательно, что обладатель лицензии этого типа является акционером организации Euroleague Commercial Assets (ECA), которая проводит Евролигу и Еврокубок. Таким образом, Евролига пытается избавиться от одного из своих совладельцев.

Чтобы достигнуть поставленной цели, руководство Евролиги обратилось к одной известной европейской юридической компании, сделав запрос на легитимное лишение армейцев соответствующей лицензии. Фирма, однако, отказалась искать лазейки в регламентах и законодательствах, после чего Евролига обратилась в другую фирму и теперь работает с ней.

Отмечается, что существует также вариант с выплатой компенсации за преждевременное расторжение 10-летнего договора с ЦСКА, однако он выглядит маловероятным.