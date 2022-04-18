В Академии НБА впервые в истории появился россиянин

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

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По данным источника, летом 2021 года Нягу выбирал между несколькими академиями европейских клубов, колледжами NCAA и Академией НБА. В итоге выбор пал на последний вариант, и несколько месяцев назад Ярослав оказался в академии. Таким образом, центровой стал не только первым в истории академий НБА россиянином, но и первым европейцем.

Всего академий НБА шесть в мире: две в Китае, по одной в Сенегале, Мексике, Индии и Австралии. Последняя носит статус глобальной, это означает, что в нее съезжаются лучшие молодые игроки из других академий.

Срок пребывания 18-летнего Нягу в академии не ограничен контрактом.