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2 часа назад

Кущенко считает, что Единой лиге ВТБ некем сейчас заменить легионеров

Чемпионат.comиещё 1

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о проблеме резервов профессиональных команд.

Кущенко считает, что Единой лиге ВТБ некем сейчас заменить легионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Много говорят: «Давайте легионеров сократим». Но кем мы этих легионеров заменим? Те игроки, которые остались прямо сейчас, не готовы стать лидерами, мы это видим. Как бы мы ни хвалились, так и есть. Как только пертурбация в лиге произошла, сразу счета стали «+30», «+40». Это не для лиги ВТБ. Кто это будет смотреть? Это совершенно никого не интересует. Тем не менее надо быстро в этом ориентироваться. А заместить прямо сейчас невозможно. Не буду никого обижать, но смотришь соревнования чуть ниже рангом – скоростей нет. 25-летние баскетболисты, играющие в финальных фазах, по-моему, в зал меньше меня ходят. Ну что это за тощий баскетболист? Может, не кормят его. Или он не понимает, что сегодня нужны атлеты? Он же смотрит НБА, европейский баскетбол, смотрит на лучших игроков лиги ВТБ. Ну неужели непонятно, как нужно трудиться для того, чтобы достичь каких-то результатов? Сегодня функциональная и физическая подготовка должны быть на высочайшем уровне. Итог — не в легионерах проблема. Проблема в качестве подготовки резерва профессиональных команд и системе, которая выбирается», — сказал Кущенко в интервью «Чемпионату».

Баскетбол,Сергей Кущенко,
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