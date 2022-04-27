«Отстаньте от меня! Я уже сказал, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, угрожая и наказывая их», — подписал спортсмен фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором клуб просит Боломбоя вернуться в Россию до 1 мая 2022 года.