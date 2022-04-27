Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

Баскетболист из Донецка отказался возвращаться в московский ЦСКА

Елена Прошина

Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой отказался возвращаться в московскую команду. Как сообщает «Чемпионат.com», в своих соцсетях спортсмен, который родом из Донецка, заявил, что его заставляют выступать за клуб путем «угроз и наказаний».

Баскетболист из Донецка отказался возвращаться в московский ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее вице-президент клуба Наталия Фураева отправила агенту баскетболиста письмо, в котором сообщается, что Боломбой должен вернуться в расположение клуба не позже 1 мая. В противном случае его действия будут расценены как нарушение трудового соглашения.

Также ЦСКА лишило Боломбоя 1% годовой зарплаты за каждый из последних семи матчей Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30%.

«Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете и что мы можем уехать», — написал игрок в своих соцсетях.

Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин, комментируя ситуацию с Боломбоем заявил, что в России слишком легко раздают гражданство легионерам.

«Боломбой родом с Украины, возможно, это причина его отказа. Мы слишком легко раздаем российское гражданство. Получаем псевдороссиян», — цитирует слова Еремина Sports.ru.

Напомним, что Джоэл Боломбой является уроженцем Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство и дебютировал за сборную страны.

Баскетбол,Джоэл Боломбой,Станислав Еремин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители