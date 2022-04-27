Баскетболист из Донецка отказался возвращаться в московский ЦСКА

Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой отказался возвращаться в московскую команду. Как сообщает «Чемпионат.com», в своих соцсетях спортсмен, который родом из Донецка, заявил, что его заставляют выступать за клуб путем «угроз и наказаний».
Ранее вице-президент клуба Наталия Фураева отправила агенту баскетболиста письмо, в котором сообщается, что Боломбой должен вернуться в расположение клуба не позже 1 мая. В противном случае его действия будут расценены как нарушение трудового соглашения.
Также ЦСКА лишило Боломбоя 1% годовой зарплаты за каждый из последних семи матчей Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30%.
«Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете и что мы можем уехать», — написал игрок в своих соцсетях.
Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин, комментируя ситуацию с Боломбоем заявил, что в России слишком легко раздают гражданство легионерам.
«Боломбой родом с Украины, возможно, это причина его отказа. Мы слишком легко раздаем российское гражданство. Получаем псевдороссиян», — цитирует слова Еремина Sports.ru.
Напомним, что Джоэл Боломбой является уроженцем Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство и дебютировал за сборную страны.