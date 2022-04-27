Баскетболист из Донецка отказался возвращаться в московский ЦСКА

«Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете и что мы можем уехать», — написал игрок в своих соцсетях.