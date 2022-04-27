Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
1 час назад

«Я не знаю, что ответить этим придуркам»

Sports.ru

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун прокомментировал мнение о том, что достижения центрового команды Николы Йокича ограничиваются лишь статистикой.

«Я не знаю, что ответить этим придуркам»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я даже не знаю, что ответить этим придуркам. Никола Йокич действительно является отличным игроком. Статистика, победы, влияние на игру, польза для одноклубников – что же еще нужно. Почему вы не считаете его великим игроком? Только из-за того, что он не раздает блок-шоты всем подряд и не ставит сверху через троих игроков?

Ларри Берд – великий игрок. Стефен Карри – великий игрок. Вы не должны быть выдающимся атлетом, чтобы получить награду MVP. Я не понимаю этого. У него действительно впечатляющая статистика, но еще он невероятным образом влияет на игру команды в каждом матче. Никто в Западной конференции не выигрывал больше матчей за последние четыре года, чем мы. Это ведь тоже статистика», – заявил Мэлоун.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА

Баскетбол,Ларри Берд,Майкл Мэлоун,Никола Йокич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители