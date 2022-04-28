Источник: Джоэлу Боломбою грозит штраф в семизначную сумму

Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой может быть оштрафован более чем на $ 1 млн, сообщает Telegram-канал «Перехват».

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Ранее баскетболист в публичной форме грубо ответил на требование армейцев вернуться в расположение клуба, что может расцениваться как односторонний разрыв соглашения. Именно этот пункт в контракте может обязать баскетболиста к выплате компенсации.

Также клуб сообщил, что лишает Боломбоя 1 процента годовой зарплаты за каждый из последних семи матчей Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30 процентов.

Боломбой — уроженец Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство.