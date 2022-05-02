«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в первом четвертьфинальном матче плей-офф НБА

Завершился первый четвертьфинальный матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 117:116.

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Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 31 очко.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 передач. Джарен Джексон записал на свой счёт дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в серии: 1-0. Следующий матч между командами состоится 4 мая.