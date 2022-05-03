Госдеп: баскетболистка Грайнер была неправомерно задержана в РФ

В Государственном департаменте США заявили, что американская баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была неправомерно задержана в России, специально созданная группа займется вопросом ее возращения на родину.

Фото: БК УГМК БК УГМК

Грайнер задержали днем 5 марта. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств в значительном размере. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Спортсменку заключили под стражу, проводятся следственные действия.

— Государственный департамент определил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер. Специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную группу по обеспечению освобождения Бритни Гринер, — говорится в заявлении Госдепа США, которое приводит издание ESPN.