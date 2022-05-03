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1 час назад

Баскетболистка УГМК Грайнер была неправомерно задержана в России, заявили в Госдепе США

Матч ТВ

В Государственном департаменте США заявили, что американская баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была неправомерно задержана в России, специально созданная группа займется вопросом ее возращения на родину.

Госдеп: баскетболистка Грайнер была неправомерно задержана в РФ
Фото: БК УГМКБК УГМК

Грайнер задержали днем 5 марта. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств в значительном размере. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Спортсменку заключили под стражу, проводятся следственные действия.

— Государственный департамент определил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер. Специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную группу по обеспечению освобождения Бритни Гринер, — говорится в заявлении Госдепа США, которое приводит издание ESPN.

Грайнер 31 год, она дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).

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