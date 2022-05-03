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1 час назад

Немецкого рефери Барта перестали допускать до матчей Евролиги из-за отказа сбрить бороду

Газета.Ru

Рефери из Германии Бенжамин Барт заявил, что его перестали назначать на матчи Евролиги из-за отказа сбрить бороду. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкого рефери перестали допускать до матчей Евролиги из-за бороды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, Барта несколько раз просили сбрить бороду, однако он каждый раз отказывался.

«Ричард Стоукс (старший директор по судейству Евролиги. — прим. «Газеты.Ru») объяснил мне, что главные тренеры и спортивные директора не любят бороды и подадут жалобу на это.

Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Какая разница, бреюсь я или нет? Это дискриминация. Несмотря на мое желание судить матчи в Евролиге, я не могу с этим смириться. Изменится ли организация на самом деле, нужно посмотреть. Но важно, чтобы общественность знала об этой ситуации», — заявил Барт.

Последний раз рефери довелось работать на матче Евролиги осенью 2021 года.

Ранее председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин прокомментировал скандальную выходку игрока сборной России Джоэля Боломбоя.

Баскетбол,Станислав Еремин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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