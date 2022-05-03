Немецкого рефери перестали допускать до матчей Евролиги из-за бороды

Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Какая разница, бреюсь я или нет? Это дискриминация. Несмотря на мое желание судить матчи в Евролиге, я не могу с этим смириться. Изменится ли организация на самом деле, нужно посмотреть. Но важно, чтобы общественность знала об этой ситуации», — заявил Барт.