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1 час назад

Йокич второй год подряд признан самым ценным игроком сезона в НБА

Матч ТВ

Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по итогам сезона, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

Йокич второй год подряд признан самым ценным игроком сезона в НБА
Фото: REUTERSREUTERS

Как отмечается, официально об этом будет объявлено на текущей неделе. В тройку номинантов также вошли Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Яннис Адетокунбо («Милуоки»).

Йокич в сезоне-2021/22 набирал в среднем 27,1 очка и совершал 13,8 подбора за игру, что является его лучшим результатом в карьере, а также делал 7,9 передачи. 27-летний серб стал первым игроком в истории НБА, в течение сезона записавшим в актив 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач.

Йокич получит награду во второй раз подряд.

Баскетбол,Яннис Адетокунбо,Никола Йокич,
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