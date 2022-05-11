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1 час назад

«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Чемпионат.comиещё 5

Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 68:67 в пользу гостей паркета.

«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперёд
Фото: EPAEPA

Самым результтаинвым игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета отличился Марио Хезонья, записавший на свой счёт 14 очков.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог повести в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч серии состоится 13 мая в Казани.

Напомним, первый матч между командами завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича. Во второй встрече сильнее оказались игроки «Зенита».

Напомним, в другом полуфинале турнира встречаются ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

Баскетбол,Велимир Перасович,Зенит,
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