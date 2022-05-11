Сергей Елевич: «Качество игры в 3-м матче «Локо» – ЦСКА было плохим»

А потом все ушло в то русло, когда «Локомотиву» немного повезло, и он оторвался от соперника. В целом статистика попаданий в этом матче слабовата. Возможно, на игре команд сказывается то обстоятельство, что начиная с весны они не играли в том режиме, к которому привыкли: когда они проводили по два матча в неделю.