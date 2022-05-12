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1 час назад

Месси снова остановился в шаге от звания самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Газета.Ruиещё 2

Нападающий баскетбольного "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Об этом сообщает издание Sportico. За прошедший год баскетболист заработал 126,9 миллиона долларов. Отмечается, что 90 из 126,9 миллиона баскетболист заработал на рекламных контрактах. Второе место, как и в прошлом году, досталось аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси. Он заработал 120 миллионов долларов, 50 из которых стали рекламными. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира замкнул португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Ему удалось пополнить свои счета на 115 миллионов долларов. Стоит отметить, что в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов вошли еще один игрок "Пари Сен-Жермен" Неймар и мексиканский боксер Сауль Альварес. Прошлогодний победитель рейтинга боец Конор Макгрегор в этом году стал лишь 21-м. Ему удалось заработать 52 миллиона долларов. Ранее тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на критику людей, обвиняющих клуб в больших тратах. На днях клуб объявил о покупке одного из самых дорогих игроков мира - Эрлинга Холанда.

Месси снова остановился в шаге от звания самого высокооплачиваемого спортсмена мира
Фото: ReutersReuters
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