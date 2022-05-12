Nike разрывает контракт с ПБК ЦСКА

Американская компания Nike в одностороннем порядке разрывает контракт с ПБК ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Инициатор расторжения — Nike. Сейчас решаются нюансы прекращения сотрудничества. При этом до сих пор непонятно, будет ли ЦСКА выступать в форме от Nike в следующем сезоне. Есть вероятность, что клуб закупит форму без контракта с производителем», — добавил источник «Чемпионата».