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1 час назад

Компания Nike разрывает контракт с ПБК ЦСКА

Чемпионат.comиещё 1

Американская компания Nike в одностороннем порядке разрывает контракт с ПБК ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Инициатор расторжения — Nike. Сейчас решаются нюансы прекращения сотрудничества. При этом до сих пор непонятно, будет ли ЦСКА выступать в форме от Nike в следующем сезоне. Есть вероятность, что клуб закупит форму без контракта с производителем», — добавил источник «Чемпионата».

Nike разрывает контракт с ПБК ЦСКА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, где проводит серию с «Локомотивом-Кубань». На данный момент счёт в серии — 2-1 в пользу московского клуба. Следующий матч пройдёт в Краснодаре сегодня, 12 мая. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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