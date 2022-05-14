Три человека погибли в результате стрельбы после матча НБА

Три человека погибли в результате стрельбы возле стадиона в американском Милуоки , где проходил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает ESPN .

Трагедия произошла после завершения шестого матча серии плей-офф между «Милуоки» и «Бостоном» (95:108). В больницу с огнестрельными ранениями попали 16-летняя девушка, 30-летний мужчина и 26-летняя женщина, у них оказались несовместимые с жизнью травмы. Также были госпитализированы два человека, их состояние оценивается как стабильное.