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3 часа назад

«Бостон» обыграл «Милуоки» в семи матчах и вышел в финал Восточной конференции

Sports.ruиещё 2

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Грант Уильямс, на счету которого 27 очков (10-22 с игры, 7-18 трехочковых) и 6 подборов за 39 минут на площадке.

«Бостон» обыграл «Милуоки» в семи матчах
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Майами».

Это четвертое попадание команды в финал конференции за последние шесть лет. В трех предыдущих случаях выступление «Селтикс» на данной стадии заканчивались поражением.

7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом

Баскетбол,
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