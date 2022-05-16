«Бостон» обыграл «Милуоки» в семи матчах

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Грант Уильямс, на счету которого 27 очков (10-22 с игры, 7-18 трехочковых) и 6 подборов за 39 минут на площадке.
Таким образом, «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Майами».
Это четвертое попадание команды в финал конференции за последние шесть лет. В трех предыдущих случаях выступление «Селтикс» на данной стадии заканчивались поражением.
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