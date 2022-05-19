Андрей Кириленко рассказал о планах сборной России после отстранения ФИБА

"Мы были готовы к этому решению и понимали, что наши сборные не выступят в этом году на крупнейших мировых соревнованиях. В том случае, если к концу года градус напряжённости снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку. В данной ситуации настраиваемся на серьёзную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны."