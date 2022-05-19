Андрей Кириленко рассказал о планах сборной России после отстранения ФИБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался по поводу решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) исключить все национальные сборные России из своих соревнований. Его слова приводит официальный сайт РФБ.
"Мы были готовы к этому решению и понимали, что наши сборные не выступят в этом году на крупнейших мировых соревнованиях. В том случае, если к концу года градус напряжённости снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку. В данной ситуации настраиваемся на серьёзную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны."
Вчера ФИБА отстранила сборные всех возрастов России и Белоруссии от официальных международных соревнований. Дисквалификация затронет минимум Кубок мира 2022 и 2023 годов.
Также, 28 февраля из-за политической ситуации вокруг России и Украины были и отстранены российские клубы от международных соревнований. В том числе от Евролиги, от клубного Чемпионата Мира, и от других межконтинентальных турниров.