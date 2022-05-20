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1 час назад

Ясикявичюс — о поражении в 1/2 финала Евролиги: никакие мы не убийцы. Тут без вопросов

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс высказался о поражении его команды, которое она потерпела в полуфинальном матче Евролиги с «Реалом» (83:86).

«Никакие мы не убийцы»: Ясикявичюс — о поражении в 1/2 финала Евролиги
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Нужно защищаться, нужно жертвовать собой. Мы пропустили 52 очка во второй половине. Я повторю: 52 очка, что тут

Быть может, мы недостаточно времени отдохнули, чтобы лучше подготовиться к этой встрече. Но мы сами в этом виноваты. Мы всегда говорим об этой команде и об инстинкте убийцы. В течение тех двух лет, что я здесь работаю, мы проиграли много решающих матчей. Мы не смогли спокойно довести до конца ни одной серии, кроме двух матчей в противостоянии с «Реалом» в прошлом году. Ещё раз обращу внимание — мы проиграли много решающих матчей. Никакие мы не убийцы. В последние полтора года я не раз это повторял. Тяжело это принимать, но тут без вопросов», – сказал Ясикявичюс на пресс-конференции.

Баскетбол,Реал,
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