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11 часов назад

«Бостон» крупно обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии в финале Востока НБА

Чемпионат.comиещё 1

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 102:82, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

«Бостон» крупно обыграл «Майами»
Фото: соцсетисоцсети

Лучшим по результативности в этой игре стал 24-летний звёздный американский форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 5 передач. В составе «Хит» лучшие показатели у защитника Виктора Оладипо – 23 очка, 4 подбора и 6 передач.

Таким образом, при ничейном счёте серия вновь возвращается в Майами. Следующий матч пройдёт на «Американ Эйрлайнс-Арена» в ночь на четверг, 26 мая. Начало – в 3:30 мск.

Баскетбол,Джейсон Тейтум,Виктор Оладипо,
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