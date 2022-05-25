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8 часов назад

Дончич: я верю, что мы можем победить в серии с «Голден Стэйт»

Чемпионат.comиещё 3

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич после четвёртого матча финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (119:109) выразил уверенность в том, что его команда ещё может победить в серии и выйти в финал плей-офф. «Я продолжаю верить, что мы можем победить в этой серии. И абсолютно неважно, сколько матчей ты выиграл в итоге. Если ты проиграл серию, значит, ты проиграл. Мы должны двигаться от матча к матчу и верить в лучшее до конца», – сказал Лука на пресс-конференции после матча. Дончич набрал в матче 30 очков, сделал 14 подборов и 9 передач. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Ни одной команде в истории НБА не удавалось победить в серии, отыгравшись с 0-3. Только 3 из 146 команд, оказываясь в такой ситуации, смогли продлить серию до седьмого матча.

Дончич: я верю, что мы можем победить в серии с «Голден Стэйт»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

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