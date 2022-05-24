В Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/2023

У нас нет проблем ни с контрактом, ни с тем, что они являются клубом-акционером. Нет никаких юридических причин для того, чтобы вывести ЦСКА из структуры Евролиги. Но когда мы говорим об участии, это невозможно сделать для обеих сторон прямо сейчас.