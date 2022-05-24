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2 часа назад

В Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/2022

Чемпионат.com

Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу принял участие в пресс-конференции с представителями СМИ, в ходе которой он затронул тему касательно участия российских клубов в соревнованиях.

В Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/2023
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«ЦСКА выживет. Мы должны отделять одно от другого. ЦСКА является клубом-акционером Евролиги, и ничто не мешает им быть акционерами, поэтому они ими останутся.

У нас нет проблем ни с контрактом, ни с тем, что они являются клубом-акционером. Нет никаких юридических причин для того, чтобы вывести ЦСКА из структуры Евролиги. Но когда мы говорим об участии, это невозможно сделать для обеих сторон прямо сейчас.

Эти контрактные обязательства сейчас приостановлены, как бы отложены до тех пор, пока вся политическая, экономическая, юридическая европейская система не вернётся в нормальное русло. Когда? Никто не знает. Я считаю более разумным ожидать продолжения сезона без российских клубов в сезоне-2022/2023», — приводит слова Бертомеу BasketNews.

Баскетбол,
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