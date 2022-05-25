Баскетбол хотят серьезно изменить

Греческое издание SNA опубликовало подробности серьезных изменений в европейском баскетболе, которые могут произойти в ближайшее время и связаны с активизацией деятельности НБА в Европе.

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«Война» между Евролигой и ФИБА может закончиться после ухода Жорди Бертомеу с поста генерального директора Евролиги и приходом на его место Деяна Бодироги. При этом вице-президента НБА по Европе Хесуса Буэно называют возможным ключевым членом нового руководства Евролиги.

О перестановках в руководстве может быть объявлено официально уже завтра, после собрания акционеров Евролиги. Ключевой фигурой в формировании будущего европейского баскетбола является заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум, который, как сообщается, в последние месяцы провел несколько переговоров на эту тему.

SDNA также сообщает о возможной новой структуре европейских клубных турниров и расширении Евролиги до 24 клубов. ФИБА и Евролига планируют объединить Лигу чемпионов и Еврокубок в один турнир, управлять которым будет ФИБА. Переходить в более высокий по рангу турнир будут шесть команд.