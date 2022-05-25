Форвард «Зенита» рассказал, как собирается победить ЦСКА

Форвард «Зенита» Виталий Фридзон рассказал, какие выводы сделала команда после двух поражений в первых двух матчах финальной серии Лиги ВТБ от ЦСКА (0-2).

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«Нам стоит сделать выводы после первых двух игр в серии: играть агрессивно, биться за каждый мяч, за каждое владение. Мы видели, как спокойно играл соперник в Москве, поэтому нам надо показать более агрессивный баскетбол, который мы показывали на протяжении всего плей-офф.