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1 час назад

Виталий Фридзон – о 3-м матче против ЦСКА: «Надо играть агрессивно, биться за каждый мяч»

Sports.ru

Форвард «Зенита» Виталий Фридзон рассказал, какие выводы сделала команда после двух поражений в первых двух матчах финальной серии Лиги ВТБ от ЦСКА (0-2).

Форвард «Зенита» рассказал, как собирается победить ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам стоит сделать выводы после первых двух игр в серии: играть агрессивно, биться за каждый мяч, за каждое владение. Мы видели, как спокойно играл соперник в Москве, поэтому нам надо показать более агрессивный баскетбол, который мы показывали на протяжении всего плей-офф.

Думаю, что зал будет забит битком. У нас было время на подготовку, на скаутинг. Против Милутинова надо жестче играть, не давать расслабляться, на грани фола. У нас есть болельщики, свой зал, думаю, что они должны стать нашим шестым игроком», – сказал Фридзон.

Баскетбол,Виталий Фридзон,Зенит,
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