ЦСКА одержал третью победу над "Зенитом"

Московский ЦСКА со счетом 111:110 во втором овертайме обыграл петербургский "Зенит" в четвертом матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в пятницу в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Основное время матча закончилось со счетом 86:86. Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уильям Клайберн, набравший 33 очка. У "Зенита" больше всего очков на счету Билли Бэрона (28). Матч стал самым результативным в истории финальных серий Единой лиги ВТБ, прежний рекорд был установлен в сезоне-2018/19 в матче между ЦСКА и подмосковными "Химками" (103:92). При этом впервые в истории турнира для выявления победителя в финальной серии потребовалось дополнительное время.

Видео дня

"Зенит" дважды переводил игру в овертайм. В конце четвертой четверти главный тренер петербургской команды Хавьер Паскуаль взял три тайм-аута, после каждого из которых его подопечные реализовали трехочковые броски и смогли сравнять счет. В конце первого овертайма игроки петербургского клуба получили право пробить три штрафных броска из-за фола со стороны соперника во время броска и перевели игру во второй овертайм.

В концовке третьей четверти произошла стычка. После свистка Бэрон и игрок ЦСКА Семен Антонов вступили в перепалку, после чего к потасовке присоединились запасные команды армейцев. На паркет пришлось выбегать службам безопасности, которые развели игроков в разные стороны и погасили конфликт. Оба баскетболиста получили технические фолы.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Москве 30 мая, начало - 20:00 мск. Плей-офф Единой лиги ВТБ завершится не позднее 5 июня.