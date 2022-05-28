Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

"Майами" обыграл "Бостон" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

ТАСС

"Майами" в субботу обыграл "Бостон" со счетом 111:103 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Бостоне.

"Майами" обыграл "Бостон" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА
Фото: EPAEPA

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Майами" Джимми Батлер, набравший 47 очков. Дабл-дабл оформил его одноклубник Кайл Лаури (18 очков + 10 передач). У "Бостона" 30 очков набрал Джейсон Тейтум.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающий матч противостояния пройдет 30 мая в Майами и начнется в 03:30 мск. Победитель встречи в финале плей-офф встретится с "Голден Стэйт".

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Майами" - первое. В текущем плей-офф "Бостон" прошел "Бруклин" (4-0) и действующего обладателя трофея "Милуоки" (4-3). "Майами" обыграл "Атланту" (4-1) и "Филадельфию" (4-2).

"Бостон" становился чемпионом НБА 17 раз, последний успех команды датирован 2008 годом. "Майами" выигрывал плей-офф трижды (2006, 2012, 2013).

Баскетбол,Джейсон Тейтум,Кайл Лаури,Джимми Батлер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители