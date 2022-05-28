"Майами" обыграл "Бостон" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

"Майами" в субботу обыграл "Бостон" со счетом 111:103 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Бостоне.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник "Майами" Джимми Батлер, набравший 47 очков. Дабл-дабл оформил его одноклубник Кайл Лаури (18 очков + 10 передач). У "Бостона" 30 очков набрал Джейсон Тейтум.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающий матч противостояния пройдет 30 мая в Майами и начнется в 03:30 мск. Победитель встречи в финале плей-офф встретится с "Голден Стэйт".

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Майами" - первое. В текущем плей-офф "Бостон" прошел "Бруклин" (4-0) и действующего обладателя трофея "Милуоки" (4-3). "Майами" обыграл "Атланту" (4-1) и "Филадельфию" (4-2).