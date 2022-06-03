Баскетбольный тренер устроил потасовку с владельцем команды соперников

В третьем матче финальной серии чемпионата Литвы, в котором встречались «Ритас» и «Литкабелис» (85:63, 2-1 в серии), произошёл конфликт. Он случился в концовке второй десятиминутки, когда наставник «Литкабелиса» Ненад Чанак получил удаление за споры с судьями.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Специалист посчитал, что арбитры допустили ошибку, не зафиксировав фол на игроке его команды, когда тот получил удар локтем в лицо.

Покидая площадку, Чанак толкнул главного тренера «Ритаса», Гедрюса Жибенаса, после чего вступил в жёсткую словесную перепалку с владельцем этого клуба, Дариусом Гуделисом, который присутствовал на трибуне.

Отметим, что следующий матч команды проведут завтра, 4 июня.