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1 час назад

Тренер устроил потасовку с владельцем команды соперников в финале чемпионата Литвы. Видео

Чемпионат.com

В третьем матче финальной серии чемпионата Литвы, в котором встречались «Ритас» и «Литкабелис» (85:63, 2-1 в серии), произошёл конфликт. Он случился в концовке второй десятиминутки, когда наставник «Литкабелиса» Ненад Чанак получил удаление за споры с судьями.

Баскетбольный тренер устроил потасовку с владельцем команды соперников
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Специалист посчитал, что арбитры допустили ошибку, не зафиксировав фол на игроке его команды, когда тот получил удар локтем в лицо.

Покидая площадку, Чанак толкнул главного тренера «Ритаса», Гедрюса Жибенаса, после чего вступил в жёсткую словесную перепалку с владельцем этого клуба, Дариусом Гуделисом, который присутствовал на трибуне.

Отметим, что следующий матч команды проведут завтра, 4 июня.

Видео можно посмотреть на канале BasketNews в YouTube.

Баскетбол,Ненад Чанак,
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