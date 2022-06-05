Главный тренер баскетбольного «Реала» госпитализирован

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо госпитализирован после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает сайт мадридского баскетбольного клуба.

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«В клуб поступают сообщения с поддержкой нашего тренера Пабло Ласо, у которого ранним утром случился сердечный приступ. Среди желающих скорейшего выздоровления - премьер-министр Испании Педро Санчес, большой любитель баскетбола.Он направил послание солидарности нашему президенту Флорентино Пересу и семье Пабло Ласо», - сказано в сообщении.

У 54-летнего Ласо инфаркт случился в воскресенье утром. Его доставили в мадридскую больницу.