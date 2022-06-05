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1 час назад

Главный тренер баскетбольного «Реала» госпитализирован

Майк Габриелян

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо госпитализирован после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает сайт мадридского баскетбольного клуба.

Главный тренер баскетбольного «Реала» госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В клуб поступают сообщения с поддержкой нашего тренера Пабло Ласо, у которого ранним утром случился сердечный приступ. Среди желающих скорейшего выздоровления - премьер-министр Испании Педро Санчес, большой любитель баскетбола.Он направил послание солидарности нашему президенту Флорентино Пересу и семье Пабло Ласо», - сказано в сообщении.

У 54-летнего Ласо инфаркт случился в воскресенье утром. Его доставили в мадридскую больницу.

Наставник возглавляет баскетбольный «Реал» с 2011 года. С ним клуб дважды выигрывал Евролигу.

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