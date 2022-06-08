Американский инженер создал уникальное баскетбольное кольцо

Американский инженер-видеоблогер Шейн Ауйтон создал роботизированное баскетбольное кольцо, которое само ловит брошенные мячи. Сообщение об этом появилось на сайте издания Gizmodo.

Фото: ТАСС ТАСС

Созданный Уайтоном механизм представляет собой баскетбольный щит из пенопласта и алюминиевое кольцо, которые при помощи системы тросов и сервоприводов способны перемещаться по спортзалу со скоростью около 160 км/час. Инженер отмечает, что такой скорости удалось достичь в том числе благодаря использованию легких материалов. По его словам, скорость можно поднять и до 250 км/час, но тогда тросы не выдержат нагрузки.