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2 часа назад

Американский инженер создал баскетбольное кольцо, в которое невозможно не попасть

Газета.Ru

Американский инженер-видеоблогер Шейн Ауйтон создал роботизированное баскетбольное кольцо, которое само ловит брошенные мячи. Сообщение об этом появилось на сайте издания Gizmodo.

Американский инженер создал уникальное баскетбольное кольцо
Фото: ТАССТАСС

Созданный Уайтоном механизм представляет собой баскетбольный щит из пенопласта и алюминиевое кольцо, которые при помощи системы тросов и сервоприводов способны перемещаться по спортзалу со скоростью около 160 км/час. Инженер отмечает, что такой скорости удалось достичь в том числе благодаря использованию легких материалов. По его словам, скорость можно поднять и до 250 км/час, но тогда тросы не выдержат нагрузки.

Направление движения щита определяется нейросетью, которая при помощи видеокамер регистрирует бросок мяча и рассчитывает траекторию его полета. В доли секунды алгоритм определяет направление мяча и дает щиту команду на перемещение в точку, куда прилетит спортивный снаряд. Таким образом все мячи, брошенные в направлении щита, так или иначе оказываются в корзине. Работа конструкции Уайтона продемонстрирована в видеоролике на его YouTube-канале.

Баскетбол,
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