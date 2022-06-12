«Хьюстон» выдвинул условия обмена Уолла на Уэстбрука

«Хьюстон Рокетс» готов обменять Джона Уолла в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука только в том случае, если клуб из Лос-Анджелеса дополнительно отдаст пик первого раунда на драфте НБА, сообщает инсайдер Марк Стейн.

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По информации источника, «Лос-Анджелес Лейкерс» не согласны на такой вариант сделки. Кроме того, если летом «Хьюстону» не удастся обменять 31-летнего разыгрывающего, то руководство клуба обсудит с Уоллом выкуп его контракта, сумма которого составляет $ 47,4 млн за сезон-2022/2023.