Россиянин Вадим Воронцов стал самым юным легионером в истории "Реала"

Россиянин Вадим Воронцов стал самым юным легионером в истории мадридского «Реала». 13-летний баскетболист подписал контракт с испанским клубом на шесть лет, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Ранее «Реал» никогда не подписывал таких молодых игроков. Ещё одним претендентом на Вадима Воронцова была «Барселона». Ранее баскетболист выступал за московский ЦСКА.

В молодёжном составе «Реала» уже играет российский баскетболист Егор Дёмин, ставший в этом году победителем чемпионата Испании среди кадетов.