Стали известны все команды "Единой лиги ВТБ"

Как стало известно «Чемпионату», Единая лига ВТБ разослала членам Совета лиги проект календарного плана чемпионата-2022/2023 на двенадцать команд. Элитный дивизион пополнят представители Суперлиги-1 БК «Самара» и МБА (Москва).

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Предполагается, что регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. Четвертьфинальные серии будут сыграны до трёх побед, а полуфиналы, финал и матч за третье место – до четырёх. Регулярный чемпионат стартует в начале октября, плей-офф закончится не позднее 22 мая 2023 года.

Минувший сезон Единой лиги ВТБ завершили десять команд: «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярский край), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Нижний Новгород», «Парма-Парибет» (Пермский край), УНИКС (Казань), ЦСКА (Москва), «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) и «Цмоки-Минск» (Беларусь). Все десять клубов примут участие в следующем чемпионате.