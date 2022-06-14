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1 час назад

В новом сезоне в Единой лиге ВТБ сыграют 12 команд

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Как стало известно «Чемпионату», Единая лига ВТБ разослала членам Совета лиги проект календарного плана чемпионата-2022/2023 на двенадцать команд. Элитный дивизион пополнят представители Суперлиги-1 БК «Самара» и МБА (Москва).

Стали известны все команды "Единой лиги ВТБ"
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Предполагается, что регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. Четвертьфинальные серии будут сыграны до трёх побед, а полуфиналы, финал и матч за третье место – до четырёх. Регулярный чемпионат стартует в начале октября, плей-офф закончится не позднее 22 мая 2023 года.

Минувший сезон Единой лиги ВТБ завершили десять команд: «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярский край), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Нижний Новгород», «Парма-Парибет» (Пермский край), УНИКС (Казань), ЦСКА (Москва), «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) и «Цмоки-Минск» (Беларусь). Все десять клубов примут участие в следующем чемпионате.

Заседание Совета лиги, на котором будут утверждены состав участников и система проведения розыгрыша, состоится сегодня, 14 июня, в Москве.

Баскетбол,Автодор,Зенит,
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