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1 час назад

Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам

ТАССиещё 1

Российские баскетбольные клубы будут требовать от Евролиги компенсации за исключение из состава участников соревнований в минувшем сезоне, в случае отказа они обратятся в суд. Об этом журналистам во вторник заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"Что касается исков, то это возможно. Если они не выплатят компенсации клубам лиги ВТБ, мы пойдем в суд. Не исключен отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых", - сказал Иванов.

В минувшем сезоне в Евролиге Россию представляли ЦСКА, "Зенит" и УНИКС.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что "в текущих обстоятельствах трудно представить, что российские команды смогут участвовать в турнире в следующем сезоне".

22 марта исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, УНИКС и "Зенит" были исключены из Евролиги, а "Локомотив-Кубань" - из Еврокубка. ЦСКА четыре раза побеждал в Евролиге - в 2006, 2008, 2016 и 2019 годах.

Баскетбол,Видео,Сергей Иванов,Зенит,
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