Российские баскетбольные клубы будут требовать от Евролиги компенсации за исключение из состава участников соревнований в минувшем сезоне, в случае отказа они обратятся в суд. Об этом журналистам во вторник заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
"Что касается исков, то это возможно. Если они не выплатят компенсации клубам лиги ВТБ, мы пойдем в суд. Не исключен отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых", - сказал Иванов.
В минувшем сезоне в Евролиге Россию представляли ЦСКА, "Зенит" и УНИКС.
Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что "в текущих обстоятельствах трудно представить, что российские команды смогут участвовать в турнире в следующем сезоне".
22 марта исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, УНИКС и "Зенит" были исключены из Евролиги, а "Локомотив-Кубань" - из Еврокубка. ЦСКА четыре раза побеждал в Евролиге - в 2006, 2008, 2016 и 2019 годах.