Российские баскетбольные клубы будут требовать от Евролиги компенсации за исключение из состава участников соревнований в минувшем сезоне, в случае отказа они обратятся в суд. Об этом журналистам во вторник заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"Что касается исков, то это возможно. Если они не выплатят компенсации клубам лиги ВТБ, мы пойдем в суд. Не исключен отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых", - сказал Иванов.

В минувшем сезоне в Евролиге Россию представляли ЦСКА, "Зенит" и УНИКС.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что "в текущих обстоятельствах трудно представить, что российские команды смогут участвовать в турнире в следующем сезоне".