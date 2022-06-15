Игрок НБА получил срок за драку с полицейскими

Суд вынес баскетболисту три года условно, 450 часов общественных работ и год еженедельных уроков по домашнему насилию.

22-летний Хэйс был арестован в конце июля 2021 года в Лос-Анджелесе, когда полиция приехала на вызов о домашнем насилии. Баскетболист отказался пускать офицеров в дом, а при попытке ареста он оказал сопротивление и ударил офицера о стену.