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3 часа назад

Игрок «Нового Орлеана» Хэйс получил условный срок за драку с полицейскими

Матч ТВиещё 1

Центровой «Нового Орлеана» Джексон Хэйс получил условный тюремный срок за драку с офицерами полиции.

Игрок НБА получил срок за драку с полицейскими
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Суд вынес баскетболисту три года условно, 450 часов общественных работ и год еженедельных уроков по домашнему насилию.

22-летний Хэйс был арестован в конце июля 2021 года в Лос-Анджелесе, когда полиция приехала на вызов о домашнем насилии. Баскетболист отказался пускать офицеров в дом, а при попытке ареста он оказал сопротивление и ударил офицера о стену.

Полицейский получил травму локтя, и ему потребовалась медицинская помощь.

Баскетбол,
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