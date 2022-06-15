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3 часа назад

ЦСКА получил от Евролиги приглашение к участию в ежегодных мероприятиях

Спорт день за днемиещё 2

Руководство Евролиги направило ЦСКА и другим потенциальным участникам приглашения для участия в ежегодных мероприятиях. Об этом сообщил Metaratings.

ЦСКА получил от Евролиги приглашение к участию в ежегодных мероприятиях
Фото:  EPA / VOSTOCK-Photo EPA / VOSTOCK-Photo

В конце февраля Евролига отстранила от участия российские клубы – ЦСКА, «Зенит» (Санкт-Петербург) и «УНИКС» (Казань), а через месяц исключила их из состава участников сезона, аннулировав результаты команд.

Вероятно, ЦСКА мог получить приглашение из-за особого статуса клуба в Евролиге, по сравнению с другими российскими клубами. «Армейцы» имеют долгосрочную лицензию А, а также входят в совет акционеров лиги, поэтому отстранение команды от соревнований не может отразиться на их членстве в руководстве Евролиги. Легально лига не может разорвать соглашение с ЦСКА – это может произойти лишь по их инициативе.

По спортивному принципу место в Евролиге на сезон 2022/23 должен гарантировать себе петербургский «Зенит», который обыграл ЦСКА в финале плей-офф Единой лиги ВТБ. 16 июня Евролига должна рассмотреть вопрос о составе участников на предстоящий сезон.

Баскетбол,Зенит,
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