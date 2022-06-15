ЦСКА получил от Евролиги приглашение к участию в ежегодных мероприятиях

В конце февраля Евролига отстранила от участия российские клубы – ЦСКА, «Зенит» (Санкт-Петербург) и «УНИКС» (Казань), а через месяц исключила их из состава участников сезона, аннулировав результаты команд.

Вероятно, ЦСКА мог получить приглашение из-за особого статуса клуба в Евролиге, по сравнению с другими российскими клубами. «Армейцы» имеют долгосрочную лицензию А, а также входят в совет акционеров лиги, поэтому отстранение команды от соревнований не может отразиться на их членстве в руководстве Евролиги. Легально лига не может разорвать соглашение с ЦСКА – это может произойти лишь по их инициативе.