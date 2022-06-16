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45 минут назад

«Вид сверху» представил документальный фильм, посвящённый сезону ЦСКА. Видео

Чемпионат.comиещё 2

Тележурнал «Вид сверху» представил документальный фильм, посвящённый сезону московского ЦСКА — «Дороже золота». Соответствующее видео было размещено на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.

Единая лига ВТБ покажет фильм о финальной серии ЦСКА – «Зенит»
Фото: Единая лига ВТБЕдиная лига ВТБ

В почти получасовом фильме рассказывается о поездке команды в Норильск, где армейцы играли с любительской командой. Профессиональный клуб такого высокого уровня впервые оказался в полном составе за полярным кругом, где спускался в шахту на почти километровую глубину.

Также в фильме рассказывается о значимых событиях красно-синих в Евролиге и Единой лиге ВТБ: травме Николы Милутинова, серии поражений, встрече с болельщиками, отъезде легионеров, подписании новых игроков и яркой финальной серии с «Зенитом».

В самом начале сезона центровой Никола Милутинов получил травму колена, восстановление после которой заняло несколько месяцев. После этого на ЦСКА обрушилась череда травм и болезней, во время которой армейцы впервые за много лет потерпели пять поражений подряд. Неудачная серия стала причиной экстренной встречи игроков и руководства ЦСКА с болельщиками и журналистами.

Концовка сезона также получилась нестандартной и незабываемой. Команда сильно обновилась после отъезда многих иностранных игроков, но смогла выйти в финал Единой лиги ВТБ, где в семиматчевом противостоянии впервые за почти 20 лет не смогла завоевать титул чемпионов России.

Баскетбол,Никола Милутинов,Зенит,
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