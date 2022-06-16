Евролига отстранила российские клубы на следующий сезон

Ни один российский клуб не выступит в чемпионате баскетбольной Евролиги в новом сезоне. Как сообщает «Чемпионат.com», за это проголосовали большинство акционеров организации.

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В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан». Им выдали уайлд-карт для участия в соревнованиях.

Напомним, что еще в конце февраля совет Евролиги принял решение о приостановке участия российских клубов в европейских турнирах из-за ситуации на Украине. Российские клубы исключили, их результаты аннулировали.