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1 час назад

Евролига официально отстранила российские клубы на следующий сезон

Елена Прошина

Ни один российский клуб не выступит в чемпионате баскетбольной Евролиги в новом сезоне. Как сообщает «Чемпионат.com», за это проголосовали большинство акционеров организации.

Евролига отстранила российские клубы на следующий сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан». Им выдали уайлд-карт для участия в соревнованиях.

Напомним, что еще в конце февраля совет Евролиги принял решение о приостановке участия российских клубов в европейских турнирах из-за ситуации на Украине. Российские клубы исключили, их результаты аннулировали.

В прошлом сезоне в лиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС», причем «армейцы» все имеют долгосрочную лицензию на участие, поскольку входят в совет акционеров Евролиги. У организации нет легальных способов разорвать отношения с ЦСКА, кроме как по его инициативе.

Баскетбол,Зенит,
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