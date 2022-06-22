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1 час назад

Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули «Зенит»

Чемпионат.comиещё 3

Стало известно, что игроки санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули команду. Об этом сообщает Telegram-канал «Перехват».

Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули «Зенит»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Бэрон в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,3 передачи и 1,4 подбора. В прошедшем сезоне Евролиги он входил в топ-5 по количеству реализованных трёхочковых бросков за матч (2,2). Лойд в 25 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 12,4 очка, делал 5,2 передачи и 1,3 перехвата за игру. Что касается Джордана Мики, то он был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, а также выиграл приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, однако в дальнейшем петербуржцы сумели выиграть три матча подряд, за счёт чего и победили в финальном противостоянии.

Баскетбол,Билли Бэрон,Зенит,
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