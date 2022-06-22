Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули «Зенит»

Стало известно, что игроки санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули команду. Об этом сообщает Telegram-канал «Перехват».

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В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Бэрон в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,3 передачи и 1,4 подбора. В прошедшем сезоне Евролиги он входил в топ-5 по количеству реализованных трёхочковых бросков за матч (2,2). Лойд в 25 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 12,4 очка, делал 5,2 передачи и 1,3 перехвата за игру. Что касается Джордана Мики, то он был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, а также выиграл приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.