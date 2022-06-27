УНИКС лишился талантливого разыгрывающего

31-летний американский разыгрывающий Лоренцо Браун покидает казанский УНИКС в этом сезоне, сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: БК "Уникс" БК "Уникс"

В Единой лиге ВТБ-2021/22 Браун принял участие в 22 матчах со средними показателями 13,7 очка, 5,1 передачи, 3,0 подбора и 1,1 перехвата за 27 с половиной минут игрового времени. Браун вошел в топ-10 игроков чемпионата по результативности и передачам.

В 24 играх Евролиги средняя статистика плеймейкера составила 13,8 очка, 6,1 передачи, 3,6 подбора и 1,5 перехвата за 29 с половиной минут на паркете. Браун стал лучшим игроком Евролиги по результативным передачам, а еще занял третье место по перехватам. Он удостоился звания MVP 11-го тура самого престижного клубного турнира континента.