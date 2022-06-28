Джон Уолл ушел из «Рокетс»

Ожидается, что после оформления выкупа Уолл станет игроком «Клипперс». Он подпишет соглашение на условиях исключения среднего уровня (которое как раз составляет около 6,5 млн долларов).

Уолл выступал за «Рокетс» в сезоне-20/21. Он провел 40 матчей и набирал 20,6 очка и 6,9 передачи, доказав, что полностью восстановился после травм. После этого игрок и клуб договорились о том, что он больше не будет выходить на площадку. Уолл присутствовал на играх «Рокетс» и тренировался самостоятельно в Майами.