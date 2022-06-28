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2 часа назад

Джон Уолл выкупил контракт с «Рокетс», станет игроком «Клипперс»

Sports.ruиещё 2

Ожидается, что после оформления выкупа Уолл станет игроком «Клипперс». Он подпишет соглашение на условиях исключения среднего уровня (которое как раз составляет около 6,5 млн долларов).

Джон Уолл ушел из «Рокетс»
Фото: Sports.ruSports.ru

Уолл выступал за «Рокетс» в сезоне-20/21. Он провел 40 матчей и набирал 20,6 очка и 6,9 передачи, доказав, что полностью восстановился после травм. После этого игрок и клуб договорились о том, что он больше не будет выходить на площадку. Уолл присутствовал на играх «Рокетс» и тренировался самостоятельно в Майами.

Уолл стал игроком «Хьюстона» в результате обмена с участием Расселла Уэстбрука.

Баскетбол,Джон Уолл,
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