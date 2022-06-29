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1 час назад

УНИКС подписал однолетний контракт с Кулагиным

Матч ТВ

Казанский УНИКС подписал однолетний контракт с 27-летним защитником сборной России Михаилом Кулагиным, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

УНИКС подписал нового защитника
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В минувшем сезоне 27-летний Кулагин выступал за «Нижний Новгород». В 20 играх чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболист набирал 9,3 очка, добавляя к ним 2,7 подбора, 2,1 передачи за 24,5 минуты на площадке. В пяти матчах Лиги чемпионов защитник приносил команде в среднем 12 очков, 2,8 результативных передачи и 1,8 подбора за 27 минут игрового времени.

В 2018 и 2021 году новичок УНИКСа принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги в составе команды «Звезды России».

Баскетбол,Михаил Кулагин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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