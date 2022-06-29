УНИКС подписал нового защитника

В минувшем сезоне 27-летний Кулагин выступал за «Нижний Новгород». В 20 играх чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболист набирал 9,3 очка, добавляя к ним 2,7 подбора, 2,1 передачи за 24,5 минуты на площадке. В пяти матчах Лиги чемпионов защитник приносил команде в среднем 12 очков, 2,8 результативных передачи и 1,8 подбора за 27 минут игрового времени.