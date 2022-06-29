УНИКС подписал нового защитника

Казанский УНИКС подписал однолетний контракт с 27-летним защитником сборной России Михаилом Кулагиным, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
В минувшем сезоне 27-летний Кулагин выступал за «Нижний Новгород». В 20 играх чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболист набирал 9,3 очка, добавляя к ним 2,7 подбора, 2,1 передачи за 24,5 минуты на площадке. В пяти матчах Лиги чемпионов защитник приносил команде в среднем 12 очков, 2,8 результативных передачи и 1,8 подбора за 27 минут игрового времени.
В 2018 и 2021 году новичок УНИКСа принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги в составе команды «Звезды России».