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1 час назад

«Зенит» подписал контракт с Артемом Клименко

Sports.ru

«Зенит» объявил о переходе в команду центрового Артема Клименко (28 лет, 214 см).

«Зенит» нашел себе нового центрового
Фото: Sports.ruSports.ru

Соглашение с российским центровым рассчитано на 2 года.

Предыдущие четыре сезона Клименко провел в УНИКСе. В 2019 году был выбран на Матч всех звезд Лиги ВТБ.

Средние показатели в Единой лиге ВТБ в сезоне-21/22: 4,4 очка (60,7% двухочковых, 60% штрафных), 2,3 подбора и 0,4 передачи в среднем за 10 игровых минут.

«Мы очень рады тому, что Артем стал частью нашей команды. Знаем, что его игровой опыт и качества помогут нам достичь поставленных целей на сезон», – прокомментировал подписание главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

Баскетбол,Хавьер Паскуаль,Артем Клименко,Зенит,
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