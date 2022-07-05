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1 час назад

Баскетболистка Грайнер написала письмо Байдену из СИЗО в России

ТАССиещё 3

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в РФ обвинили в контрабанде наркотиков, попросила президента США Джо Байдена не забывать о ее деле. Выдержки из письма спортсменки американскому лидеру опубликовала в понедельник газета The Washington Post.

Баскетболистка написала письмо Байдену из СИЗО в России
Фото: ТАССТАСС

"Я понимаю, как много у вас дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и о других задержанных американцах", - отметила Грайнер. "Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой", - попросила она.

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Баскетболистка в связи с этим сообщила, что голосовала за Байдена на президентских выборах в США, состоявшихся в 2020 году.

"Я боюсь, что могу остаться здесь навсегда", - также утверждала спортсменка.

Грайнер по решению суда находится под стражей до 20 декабря за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево. В составе сборной США баскетболистка выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее, комментируя сообщения о возможности обмена на Грайнер российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, призвал дождаться завершения судебных процедур по ее делу.

«У нас нет информации по обмену Грайнер»

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила журналистам издания, что американские власти "продолжают активно работать, используя все доступные средства, для возвращения домой" Грайнер. Уотсон отметила, что Белый дом проводит тесную координацию по этому делу со специальным посланником президента США по делам заложников. Эту должность занимает Роджер Карстенс.

Байден в конце апреля выразил признательность Карстенсу и ряду других должностных лиц за работу по возвращению в США осужденного в России американца Тревора Рида. Его обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который находился в тюрьме в США.

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