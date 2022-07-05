За что в России судят американскую звезду баскетбола Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по обвинению в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену. В своем послании она попросила главу государство сделать все возможное для ее освобождения, сообщила 4 июля газета The Washington Post.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Пока я сижу здесь, в российской тюрьме, наедине с моими мыслями и без поддержки моей жены, семьи, друзей (...), я боюсь, что останусь тут навсегда. Я понимаю, что вы очень заняты, но, пожалуйста, не забудьте обо мне и других американских арестантах", — говорится в письме Грайнер Байдену.

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Суд над 31-летней Грайнер, выигравшей Олимпиаду 2020 года в составе сборной США, начался в Химкинском городском суде Московской области ранее в июле. Американка обвиняется в контрабанде наркотиков в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Как пишет "Коммерсантъ", в случае обвинительного приговора весьма вероятно, что Грайнер будет обменяна на россиянина Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний срок за незаконную торговлю оружием.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников подтвердил изданию, что переговоры о возможном обмене Грайнер на Бута находятся в активной фазе.

"Мной уже давно отправлено обращение на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена с предложением о включении Бриттни Грайнер в список для обмена на Виктора Бута", — сказал Мельников.

Грайнер, которая последние восемь лет выступала за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево. Спортсменка благополучно прошла "зеленый коридор", однако служебная собака таможни указала на наличие в ее вещах наркотических веществ. При досмотре в рюкзаке и чемодане американки были найдены вейпы с залитым в них маслом каннабиса. В ходе следствия Грайнер не давала никаких показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя.