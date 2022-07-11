«Зенит» подписал контракт с американским баскетболистом

— Я рад присоединиться к клубу, это отличная возможность еще раз сыграть в Единой лиге ВТБ, но уже с более крупной организацией. Игра под руководством тренера такого высокого уровня, как Хави Паскуаль, раскроет во мне все самое лучшее. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, тренерским штабом и, конечно же, замечательными болельщиками, — отметил Томассон.