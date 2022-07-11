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1 час назад

«Зенит» подписал контракт с американским баскетболистом Томассоном

Матч ТВ

Петербургский «Зенит» выкупил права на защитника Джо Томассона у испанской «Манресы», сообщается на сайте российского баскетбольного клуба.

«Зенит» подписал контракт с американским баскетболистом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Контракт с 28-летним американцем рассчитан на два года.

— Я рад присоединиться к клубу, это отличная возможность еще раз сыграть в Единой лиге ВТБ, но уже с более крупной организацией. Игра под руководством тренера такого высокого уровня, как Хави Паскуаль, раскроет во мне все самое лучшее. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, тренерским штабом и, конечно же, замечательными болельщиками, — отметил Томассон.

Защитник начинал карьеру в студенческой лиге NCAA, в Европе он выступал за бухарестское «Динамо», несколько польских клубов, в том числе «Зелена-Гуру», израильский «Хапоэль» (Гильбоа-Верхняя Галилея). Летом прошлого года Томассон перешел в «Манресу», его средние показатели в сезоне в Лиге чемпионов, где клуб дошел до финала, составили 12,9 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за игру.

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