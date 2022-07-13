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1 час назад

Леброн Джеймс объяснил свой комментарий по поводу задержанной в России Грайнер

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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил свой комментарий по поводу задержанной в России соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер.

Леброн Джеймс объяснил свои слова по поводу задержанной в РФ Грайнер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мои комментарии о Бриттни Грайнер не били по нашей прекрасной стране. Я просто говорил о том, как она, вероятно, чувствует себя психологически со многими эмоциями, мыслями и т. д. в этой клетке, в которой она находится более 100 дней!» — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».

Ранее Леброн сказал, что Грайнер может быть недовольна мерами, которые принимают США для её освобождения.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево.

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