Леброн Джеймс объяснил свои слова по поводу задержанной в РФ Грайнер

«Мои комментарии о Бриттни Грайнер не били по нашей прекрасной стране. Я просто говорил о том, как она, вероятно, чувствует себя психологически со многими эмоциями, мыслями и т. д. в этой клетке, в которой она находится более 100 дней!» — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».