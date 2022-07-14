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2 часа назад

Кремль не будет обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер

ТАССиещё 1

Кремль не будет обсуждать возможность обмена баскетболистки из США Бриттни Грайнер. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль прокомментировал возможность обмена американской баскетболистки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вопрос обменов мы никогда не обсуждаем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, хотел бы Кремль обменять Грайнер.

На предположение о том, что обмен может осложниться из-за ухудшившихся после начала специальной военной операции отношений РФ и США, Песков заметил: "То, что отношения ухудшились, - это факт".

В настоящее время спортсменка по решению суда находится под стражей за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево. 7 июля баскетболистка в суде признала свою вину в контрабанде, но заявила, что не имела умысла на преступление. Сейчас в отношении спортсменки продолжается судебное разбирательство. Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, до его завершения обсуждать вопрос о возможности обмена Грайнер преждевременно.

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