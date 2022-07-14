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1 час назад

«Американские баскетболистки не будут играть у нас? И слава богу. Будет больше наших» — Елевич

Матч ТВ

Заслуженный тренер России Сергей Елевич не видит проблем для отечественного баскетбола в том, что американские баскетболистки могут покинуть российский чемпионат.

«Не будут играть у нас? И слава богу» — тренер России по баскетболу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее стало известно о том, что женская НБА из-за ареста Бриттни Грайнер установила для своих игроков негласный запрет на выступления в России. 7 июля Грайнер признала свою вину в контрабанде в Россию наркотических веществ.

— Американские баскетболистки не будут играть у нас? И слава богу. Я не переживаю по этому поводу. Что плохого-то в этом? Будет больше наших. Не надо возить наркотики сюда. Если человек виноват, то что здесь говорить? И это то негативное, чем занимаются американцы. И это, может быть, только первую поймали. Многие же у них курят марихуану. Это о чем-то говорит.

Ну, не будут они выступать в нашем чемпионате, и ладно. Раз идет такая перестройка, то я за то, чтобы играли только наши. Не нужны нам эти американцы, — сказал Елевич «Матч ТВ».

Баскетбол,Сергей Елевич,Бриттни Грайнер,
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