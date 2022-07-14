«Не будут играть у нас? И слава богу» — тренер России по баскетболу

— Американские баскетболистки не будут играть у нас? И слава богу. Я не переживаю по этому поводу. Что плохого-то в этом? Будет больше наших. Не надо возить наркотики сюда. Если человек виноват, то что здесь говорить? И это то негативное, чем занимаются американцы. И это, может быть, только первую поймали. Многие же у них курят марихуану. Это о чем-то говорит.



Ну, не будут они выступать в нашем чемпионате, и ладно. Раз идет такая перестройка, то я за то, чтобы играли только наши. Не нужны нам эти американцы, — сказал Елевич «Матч ТВ».