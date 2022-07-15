Захарова прокомментировала возвращение арестованной американской баскетболистки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о возможном возвращении баскетболистки Бриттни Грайнер в США, передает РИА «Новости».
«В отношении Бриттни Грайнер продолжается судебное разбирательство. До его завершения вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты ее возвращения домой», — сказала Захарова.
Напомним, что 31-летняя спортсменка Бриттни Грайнер, которая выступала за сборную США по баскетболу и становилась двукратной олимпийской чемпионкой, в феврале прилетела в Шереметьево из Нью-Йорка. При прохождении таможенного контроля Грайнер была задержана, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло. В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее капитан екатеринбургского женского баскетбольного клуба УГМК Елена Белякова выразила поддержку задержанной за наркотики партнерше по команде Бриттни Грайнер. Американка выступает за российскую команду с 2015 года.