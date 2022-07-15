Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

Захарова: преждевременно обсуждать варианты возвращения баскетболистки Грайнер домой

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о возможном возвращении баскетболистки Бриттни Грайнер в США, передает РИА «Новости».

Захарова прокомментировала возвращение арестованной американской баскетболистки
Фото: Газета.руГазета.ру

«В отношении Бриттни Грайнер продолжается судебное разбирательство. До его завершения вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты ее возвращения домой», — сказала Захарова.

Напомним, что 31-летняя спортсменка Бриттни Грайнер, которая выступала за сборную США по баскетболу и становилась двукратной олимпийской чемпионкой, в феврале прилетела в Шереметьево из Нью-Йорка. При прохождении таможенного контроля Грайнер была задержана, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло. В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее капитан екатеринбургского женского баскетбольного клуба УГМК Елена Белякова выразила поддержку задержанной за наркотики партнерше по команде Бриттни Грайнер. Американка выступает за российскую команду с 2015 года.

Баскетбол,Российские спортсменки,Бриттни Грайнер,Мария Захарова,МИД России,Аэропорт Шереметьево,УГМК-Холдинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители