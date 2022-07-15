Захарова прокомментировала возвращение арестованной американской баскетболистки

Напомним, что 31-летняя спортсменка Бриттни Грайнер, которая выступала за сборную США по баскетболу и становилась двукратной олимпийской чемпионкой, в феврале прилетела в Шереметьево из Нью-Йорка. При прохождении таможенного контроля Грайнер была задержана, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло. В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет тюрьмы.